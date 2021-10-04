監察院編列明年度歲出預算增加至10億，其中國家人權委員會預算編近1.4億元，但光是今年人權會就有近600萬預算遭監察院挪用，被國民黨立委質疑，人權會淪為監察院私房錢，對此，台北市長柯文哲表示，本來就主張早點關監察院，那個單位不知道在幹嘛，搞不清楚。

人權會去年成立至今已1年，但因關注議題狹隘、預算執行率不佳與經費支應監察院等爭議不斷，而人權會明年仍編列1.39億元預算，預算成長近2成；更離譜的是，今年人權會就有近600萬預算遭監察院挪用，包含監院總體識別標誌及支援監院90周年研討會等，國民黨立委鄭麗文痛批，國家人權委員會淪監察院私房錢。

柯文哲在防疫記者會上被問到會不會覺得人權會淪為監察院私房錢？柯文哲嗆，本來就主張早點關監察院，那個單位不知道在幹嘛，搞不清楚。

另外，被問到總統蔡英文臉書宣布，將準備instagram 90萬粉絲達標Q＆A，歡迎大家提問，會拍影片答覆，學者認為這樣可以號召粉絲，甚至有機會一舉超越柯市長instagram的92萬粉絲，外界認為柯文哲擅長空戰，是否認同嗎？柯文哲表示，我只是耐打，哪有擅長空戰，不要浪費國民記者會時間。