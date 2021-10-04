中國國民黨主席當選人朱立倫今（4）日發布黨務人事，任命雲林縣黨部主委許宇甄接任組織發展委員會主任委員，朱立倫辦公室發言人凌濤接任文化傳播委員會主任委員兼國民黨發言人，邱大展續任行政管理委員會主任委員，立法委員林奕華接任革命實踐研究院院長，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正為黨主席特別顧問兼國際事務部主任，國立政治大學經濟系教授林祖嘉為黨主席特別顧問兼大陸事務部主任，前海軍陸戰隊司令、退役二級上將季麟連為國軍退除役人員黨部（黃復興）主任委員。

對於許宇甄接任國民黨組發會主委一職，朱立倫辦公室表示，許宇甄在雲林基層服務二十多年，對黨務與基層選舉生態十分了解，帶領黨務組織風格活潑，將借重其地方經驗擔起國民黨整體組織發展重任。

此外，文傳會主委兼國民黨發言人將由朱立倫辦公室發言人凌濤接任，負責媒體溝通與議題攻防，也作為與年輕世代互動的窗口，展現新氣象。

行管會主委由歷任三位主席的邱大展主委續任，將繼續借重其在黨產議題與國民黨財務規劃發展上的豐富經驗；革實院院長將由長期關注青年事務的立法委員林奕華接任，未來將負責青年議題及人才培訓計畫，為國民黨擴大與年輕世代連結。

接任黨主席特別顧問及國際部主任的黃介正，曾任行政院陸委會副主委、駐美代表處諮議，深諳美中台關係實務運作，將借重其專長為國民黨開展對外關係佈局；黨主席特別顧問兼大陸事務部主任則由曾任國發會主委、陸委會副主委的政大經濟系林祖嘉教授接任，有助於推動兩岸民間社會力交流；接任黃復興黨部主委的季麟連退役二級上將，在軍中輩分甚高、頗孚眾望，將借重其威望帶動黃復興黨部的發展。