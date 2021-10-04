女星簡廷芮在電影《我的少女時代》飾演校花「陶敏敏」，讓她受封為「最美校花」，而擁有高顏值和絕佳氣質的簡廷芮，同時也是辣媽代表，簡廷芮在今年3月生下女兒「小蘿蔔」，天生麗質的簡廷芮不只產後恢復極佳，在她曝光的泳裝照中，簡廷芮豪曬蠻腰、細手和長腿，S身材曲線超級不科學。

29歲簡廷芮去年10月閃電嫁給製造業小開賴先生，並在今年3月生下女兒「小蘿蔔」，幸福組成一家三口，而升格當媽咪的簡廷芮，產後辣度也升級，在她今（4日）凌晨曬出的泳裝照中，只見簡廷芮身穿黑色連身泳裝，大方解放纖細四肢和小蠻腰，她大腿根部和腹部也跟著現形，S身材曲線超辣，搭配簡廷芮一張精緻童顏，完全不像是產後7個月的新手媽咪。

同時，簡廷芮也發文提到，游泳應該算是她小時候最擅長的運動，但竟然已有10年沒游了「長跑跟保齡球應該算是我成年後最擅長的運動，但居然也快5年沒練了...最近決定自主訓練找回這些曾經最擅長的運動們～練回來！加油」。

不過外界都把焦點放在她的好身材上，絕佳狀態吸引女星「荳荳」何紫妍直呼：「怎麼那麼辣」，大文狂讚：「欸欸這身材不科學！！！」網友也大讚簡廷芮漂亮：「好美」、「游泳真的健康」、「也太美太瘦了吧」、「媽媽有點性感」。