《瀑布》正式海報。（華映提供）

金馬名導鍾孟宏執導《瀑布》在國際影評獲好評，也成為今年金馬獎入圍的話題熱門之作。其中賈靜雯與王淨的優秀演出，也成為影評人的焦點之一，英國Movie Marker給予電影4顆星的高分好評，並指出2位女主角是電影成功的核心，「她們情感的聯繫極度真實且讓人心碎，透過她們的眼神，尤其特寫鏡頭，觀眾可以感受到戲劇的真實感。」Award Watch影評也表示「透過兩位女主角優美的演出，以及導演對人物的無限關懷，《瀑布》毫無疑問是今年最佳電影之一。」

Movie Marker更表示《瀑布》最珍貴的亮點是對白豐富，電影中大量的對白勇於坦露角色的心聲，每一句對白都非常真實。賈靜雯表示看到劇本時覺得導演非常內收，劇本並不煽情，「導演和我講述故事時非常有畫面，劇本卻是很簡單平靜的文字，但底下的焦慮是很強的，所以我很喜歡，劇本的流暢後來的爆發力很夠。」王淨表示一開始看不太懂劇本文字之下更深層的涵意，「但我就是硬看，一直重複看，每一場戲我可以了解發生的動機，但背後更深的意義，可能只有鍾導自己懂的，所以演出時，我就在那個當下表現。」

賈靜雯與王淨拍攝時便感受到鍾導對劇本的嚴格要求，演員不能輕易改變劇本中的詞句，2人都表示以往的演出經驗，沒有過完全和劇本一模一樣、一字不漏的表達，王淨說：「我以前演戲的台詞，多半是只要意思對，導演都能接受我稍稍修改成比較順口的方式演出，但這回鍾導開拍第一天就告訴我，他不太喜歡演員改動劇本，就連語助詞『呢、啊』，全都不能變動，我只能卯足力氣，把劇本全部背起來。」賈靜雯也說：「可見導演對拍攝想得非常清楚，他要拍出什麼樣的感覺和節奏都在他的掌握中，所以，演員連一個字都不能變動，真的很厲害。」鍾導表示如果現場大家能討論出更好的台詞，當然可以接受更動，「但如果沒有更好的想法，就希望演員按照劇本來演出，來達到精準的節奏。」

《瀑布》聚焦一對母女之間親密又痛苦的關係，今（4日）一次公布2款正式海報，配合劇情更一次推出二款，皆以母女為主角，一款「女兒藍色希望版」在藍色圍幕的光影中，王淨戴著口罩與賈靜雯的側面剪影，顯現出在疫情之下，兩人的生命要發生改變，別一款「媽媽剪影懸疑版」則是陽光灑進室內，賈靜雯素靜的臉，略帶悲傷表情，與王淨的背影背對著，但兩人影像又巧妙的融合在一起，有如母女兩人相依的關係，刻畫出媽媽對女兒的愛，都顯現出《瀑布》以疫情為背景，描述母女之間的距離與信任，更讓觀眾受到感動。電影將於29日上映。