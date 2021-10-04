本土疫情降溫，戴不戴口罩引發各界討論，台北市長柯文哲4日強調，在空曠處有一大堆人群聚，也是要戴口罩，戴口罩不是為了檢查、怕被罰，而是要保護自己、家人、同伴，依身體狀況與當時感染風險，讓人民做判斷，政府把風險講清楚後，人民自由做選擇。

柯文哲日前主張打2劑疫苗可以不戴口罩，但毒物專家招名威批評，打2劑疫苗跟不戴口罩是兩回事，並指北市死亡率是全台第一，打2劑仍會有突破感染，前北市社會局長許立民也認為不應該急著脫口罩，看不出討論要不要脫口罩的意義在哪。

柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，人類不可能永遠戴口罩下去，終究還是要處理，應該是說打2劑後，遇到Delta可能有突破性感染，新常態要有風險管理精神，打2劑後遇到流感來還是要戴口罩，對風險管理要有自我判斷能力，也不可能在未來幾十年每天都要戴口罩，美國打2劑必要的話再打第3劑，不想干擾整個社會運作，不必斷章取義，去思考建立人民合理風險管理精神，給人民自己去決定。

他強調，戴口罩不一定是只為新冠肺炎，流感來也要戴，如果國內沒有Delta病毒，沒有什麼感染，打過2劑在醫學上是不用戴，風險很低，有風險再戴，戴口罩是為了保護自己與家人、同伴，不是怕罰款給人檢查，隨身帶口罩該戴時就戴。

對於衛福部長陳時中口罩政策，對空曠之處、社交距離定義語焉不詳，民眾只能自由心證。柯文哲說，戴口罩不是為了檢查、怕罰款，要保護自己、家人及同伴，這是防疫基本精神，依身體狀況、當時感染風險有多少，讓人民做判斷，空曠處有一大堆人群聚也是要戴口罩，沒有標準答案，相信國民素質交給國民自行判斷，政府把風險講清楚，讓人民自由做選擇。