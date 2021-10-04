央行打房，公股銀行採取新策略，一銀打算針對個人第2戶房貸利率調高，有可能會高於1.5％。

央行採取第3波管制措施，針對六都與新竹縣、市個人第2戶房貸取消寬限期，引發外界關注外，也關心銀行一連串的策略。

一銀總經理鄭美玲表示，目前第1戶房貸跟第2戶的利率雖然有差別，但是尚未差距太大。目前一銀有有考慮將個人「第2戶」房貸調高利，至於調高到多少？一銀內部還在檢討當中，不過很有可能會高於1.5％。