央行未升息 銀行房貸利率準備要調高 16:152021/10/04 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 房貸利率調漲蠢蠢欲動。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行尚未升息，銀行房貸利率蠢蠢欲動。第一銀行總經理鄭美玲說，現在內部開始規劃第二戶房貸利率將調高，初步將以1.5％以上為規劃，但尚未定案。至於第一戶房貸利率的部分，將不受影響，主要就是希望鼓勵自住戶。 第一銀行董事長邱月琴指出，一銀房貸推展是穩紮穩打，將全力配合政策，做好「打炒房、不打居住」，要讓自住客可買房，讓投資客減少。 台新銀行Richart推新型貸款 隨傳隨到靈活用 台新Richart開辦微型貸款 3到15萬隨借隨還 #銀行房貸 #調高 #規劃 #利率 #升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華銀第二類金融卡 可用Apple Pay了 04:102021/10/04 投資理財 聯準會暗示將縮減購債 台股基金定期定額進場好時機 12:022021/10/04 財經 匯率期貨趨勢專欄－Fed鷹派立場鮮明 美元強勢 04:102021/10/04 證券．權證 壽險拚智能客服 全球人壽伊將疫情中幫上忙 13:192021/10/04 財經 樂天國際商銀董事暨總經理佐伯和彥 曝純網銀成功兩關鍵 04:102021/10/04 企業經營 配息旺季到 富邦臺灣中小ETF獲青睞 受益人數成長五倍 15:242021/10/04 財經 連輸三個月 8月美元傳統保單扳回一城 15:022021/10/04 財經 新屋以舊營造成本估 鑑價遠低巿價 ！央行打房 蛋白區房貸款剩6成 04:102021/10/04 財經焦點 操盤心法－通膨議題再起，國際熱錢轉為觀望 04:102021/10/04 證券．權證 剩15天…美政府倒債死期快了 手上有這種股票恐爆人踩人 08:252021/10/04 財經 市場波動不減 跨國組合平衡基金穩中求勝 11:502021/10/04 財經 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 美中狂丟炸彈 台股暴殺第2隻腳再等等 這檔驚見10％殖利率 - 財經 長榮連2根跌停快殺破百 他卻死不賣股 網見原因全傻眼 - 財經 央行打房 一銀擬提高個人「第2戶」房貸利率高於1.5％ - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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