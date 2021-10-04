央行尚未升息，銀行房貸利率蠢蠢欲動。第一銀行總經理鄭美玲說，現在內部開始規劃第二戶房貸利率將調高，初步將以1.5％以上為規劃，但尚未定案。至於第一戶房貸利率的部分，將不受影響，主要就是希望鼓勵自住戶。

第一銀行董事長邱月琴指出，一銀房貸推展是穩紮穩打，將全力配合政策，做好「打炒房、不打居住」，要讓自住客可買房，讓投資客減少。