公布放寬防疫規定。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

公布放寬防疫規定。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局長葉彥伯呼籲尚未意願登記者，請速到預約平台登記，要拚新冠肺炎第一劑接種覆蓋率。（吳敏菁攝）

全國疫情趨緩，彰化也連續45天嘉玲，縣長王惠美今天公布餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席也開放離桌敬酒，放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式，有人歡呼等很久，「終於可以辦婚宴了，大家敬一杯」。

王惠美表示，中央指揮中心已調整戶外戴口罩規定，農漁牧工作者在空曠處，已經可以不用戴口罩了。開放餐飲內用之場所，台鐵高鐵用餐區、潛水、衝浪等都可以暫時脫下口罩。

不少農漁友說，有了明訂放寬規定真好，戴口罩很悶，不戴又怕突然跳出有人來指責，或是被偷拍照來檢舉之類的。

宗教祭祀有條件開放進香、餐會活動，宗教祭祀場所入座也不限梅花座，但目前仍需關閉之場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、理容院等。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，10月1日至15日，新冠肺炎4種疫苗有17萬劑，後續還會更多，有登記才拿得到疫苗，要拚第一劑覆蓋率，尚未意願登記者，請速到預約平台登記，意願登記挑選特定疫苗者，請盡速修改。