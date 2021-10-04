現在科技非常發達，遇到語言不通的外國人，也可以藉由翻譯軟體的幫助進行溝通。土耳其一名男子3年前透過社群網站認識一名印尼女子，2人利用Google翻譯進行溝通，並在不久後相戀、決定共組家庭，豈料結婚才剛4個月，女方卻突然不見蹤影，讓男子不知道該如何是好。

'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti:

'Ancak onu sevmiştim. Neden böyle yaptı'https://t.co/z84PaJlWhq pic.twitter.com/uPINJM1zW2 — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) September 29 2021

根據土耳其媒體報導， 44歲男子阿莫卡拉（Ahmet Kara）2018年在社群網站認識來自印尼、39歲的妮爾瑪瓦蒂（Nel Mawati），由於2人都只會說母語，所以都是透過Google翻譯的幫助進行交流，志趣相投的他們很快就相戀，並在認識7個月後決定步入禮堂。

2019年阿莫卡拉向銀行借了3萬里拉（約新台幣9.4萬），飛往印尼和妮爾瑪瓦蒂舉行當地的傳統婚禮，接著把她接回自己的家鄉代尼茲利，簡單地進行婚禮儀式。起初2人的婚姻生活都十分順利，但在婚後4個月，妮爾瑪瓦蒂突然表示想回家一趟，阿莫卡拉給了她5000里拉（約新台幣1.6萬）的旅行費，還貼心地送她到機場，沒想到對方卻一去不復返。

阿莫卡拉透露，妮爾瑪瓦蒂剛回到印尼時，2人還有透過社群網站溝通，但她卻單方面表示不想要這段婚姻，隨後便把阿莫卡拉所有社群網站的帳號都封鎖，從此失去聯繫，阿莫卡拉對此非常不解，卻也無可奈何。

如今阿莫卡拉仍在償還當初的銀行貸款，而且還有了新的戀情，但由於他和妮爾瑪瓦蒂還沒有正式離婚，導致他沒辦法把新女友娶進家門，阿莫卡拉嘗試向家事法庭提交請願書，卻沒有任何進展，讓他相當無奈，直言：「我很無助，不知道該如何是好」。