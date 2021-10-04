歐股早盤下跌；繼上周周線出現自二月以來最糟表現之後，周一再次陷入困境。股市目前面臨越來越多的風險，包括通膨跡象、債息上升，以及中國恆大的債務問題。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤跌0.49點或0.11%，為452.41點。繼上周五拋售之後，指數維持在近兩個月的低點。

市場還關注OPEC+本周一即將召開會議，油價下跌，紐約原油期貨跌0.18%。

對全球經濟放緩的擔憂，銀行股、汽車股和奢侈品股首先受影響而下滑。

全球第二大經濟體中國正在對付新冠病毒的新社交管制、房地產產業的減速，以及對科技業的監管壓制。

法國奢侈品製造商開雲集團(Kering)和LVMH集團分別跌1.9%和1.5%。

英國超市集團Morrisons大跌3.8%。美國私募公司CD&R以70億英鎊(約95億美元)的出價贏得Morrisons的收購案。

超市競爭對手特易購(Tesco)和森寶利(Sainsbury)則上漲。

英國電信商BT集團和丹麥的Nordea銀行為跌幅最大的個股，皆跌逾6%。