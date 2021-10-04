T1 League桃園雲豹職業籃球隊繼日前正式簽約選秀第2輪指名的黃奕勝外，4日另公佈簽下杜譽城及盧捷閔，一舉網羅3位淺力無窮的年輕球員，成為桃園雲豹未來的重點栽培指標，望球員們展現各自才華幫助球隊。

黃奕勝一路以來經各籃球名校的洗禮，從苗栗大倫國中、南山高中到世新大學，演練出精準的三分外線及箝制對手的能力，以成熟穩健的球風及傲人的領袖特質見長。踏上職業籃球的殿堂，他也期許自己的職籃菜鳥年能盡快打出好成績。

大學時期有著「人來瘋」稱號的杜譽城，為了籃球夢再一次挑戰職業舞台，原本就是射手定位的他，為了加強個人能力，除了勤練投籃外也希望加強防守端工作，目標成為一位進可攻、退可守的3D球員（3point-defence），期望幫助桃園雲豹取得佳績。

輔仁大學畢業的盧捷閔，學生時代就是很受矚目的後場好手，高中時幫助能仁家商完成HBL二連霸，進入輔大後也曾率隊奪UBA季軍佳績，更曾待過SBL裕隆納智捷。盧捷閔說：「球隊大家年紀都差不多，所以隊友間能時常交流經驗，並協助新踏入職籃的隊友們盡快適應。」效力桃園領航猿的弟弟盧峻翔也鼓勵他很多，盼他要把握機會放膽去試，在球場上互相良性競爭。