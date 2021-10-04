外交部製作國慶日宣傳影片出大包，把「玉山變成了阿爾卑斯山」，引發各界討論。中廣董事長趙少康直言，蔡政府一年編列18.6億的預算用於宣傳，但國慶宣傳影片卻把玉山都搞錯，「愛台灣」的政黨，竟連「護國神山」都搞錯，不只浪費錢還變成國際笑柄，他更痛批政府「有膽編宣傳預算，沒眼識護國神山」。

趙少康今(4日)在臉書上表示蔡政府各部會一年編列高達18.6億宣傳預算的同時，竟然連國慶宣傳影片的玉山都弄錯，阿爾卑斯山群錯當玉山，還翻成10幾種語言在國際間發布，把「愛台灣」當獨家用的政黨，竟然連「護國神山」都搞錯，浪費人民納稅錢還成國際笑柄。

趙少康質疑，一個資本額才100萬、名不見經傳的公司，竟能透過限制性招標承接這種攸關國格的重要企劃外包。請外交部說明這家廠商可以連續三年取得限制性標案的審查標準，到底有沒有私相授受？是不是又跟「卡神」一樣，有關係就財源廣進？

趙少康痛批，政府宣傳預算越編越多，加大洗腦力道，我們繳稅給政府，難道就是用來洗腦自己？蔡政府將預算撒錢給綠色媒體、側翼，圍剿在野黨，封殺反對意見、破壞民主、帶壞風氣、搞壞網路社群的先例多不勝數，我請小編們整理去年民進黨「大內高手」的先例，讓納稅人知道18.6億的血汗錢究竟會花到哪。

趙少康更要求主計總處及審計部應確實公佈這18.6億元都包給了哪些媒體？除了這18.6億，還編了多少其他的文宣預算？又都給了誰？「有膽編宣傳預算，沒眼識護國神山」。