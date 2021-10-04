縣市合併議題持續被關注，嘉義縣長翁章梁今再度表態，合併的前提是升格，只要能升格，嘉義縣市合併，或雲嘉嘉併，甚至雲嘉南都可以，重點是要有同一個制度，來解決目前六都與非六都縣市的矛盾。

翁章梁今再被問到合併升格議題，翁章梁說，「重點不在合併，在升格」，指像嘉義這樣的縣市留不住公務員，大家都往六都跑，且六都財政較好，從縣市經營角度、人力或經費來看，當然是要升格，「沒有升格，合併沒意義」。

翁章梁強調他的重點在升格，只要可以升格，「我就合併」，至於單純嘉義縣市合併未達人口門檻無法升格，翁章梁說，也可以雲嘉嘉或雲嘉南併，「我沒有意見」。

翁章梁說，在全國一致下，他才建議由產業界、學界和政界一起聊，強調台灣這麼小，應思考建立同一個制度，「六都和非六都縣市的矛盾要解決」，否則對活在非六都的人不公平，財政也沒辦法增加，導致非六都縣市經營很辛苦。