美股領漲效應，台股4日雖開高漲逾百點，隨後因航運股下殺翻黑，外資僅小幅賣超台股，在匯市有買有賣，但出口商仍進場拋匯，及美元漲高後回檔，支撐新台幣勢升值，股匯各走各的路，終場收在27.866元兌1美元，升值1.6分，終結連續四個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量6.29億美元。

外匯交易員指出，台股原本在美股連動下啟動反攻，但因大陸恒大在港股無預警停牌效應，加上航運股殺盤再起，最後重挫162點至16408點，外資小幅賣超台股新台幣31億元，但在匯市則是有買有賣，主要是出口商在27.8元價位進場拋匯意願相對高，激勵新台幣與股市脫鉤，逆勢收高。

外匯交易員認為，許多利空都還在發展中，除大陸恒大和限電危機，及美國聯準會（Fed）面對通膨一直衝高，市場對減債規模加大，及升息時程提前的看法，可能性也升高，使得外資偏保守觀望，反應在匯市量能大減，預料在各項在重點趨於明朗前，股匯市仍將維持震盪，新台幣短線應是延續區間整理格局居多。