中央流行疫情指揮中心4日宣布自5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，宗教、餐飲防疫規定也放寬，桃園市政府下午舉行防疫會議，市長鄭文燦也說，配合中央二級警戒開放措施，桃園市自10月5日起4類營業場所可提防疫計畫向經發局提出申請恢復營業，包含電子遊戲場、資訊休閒場所就是所謂的網咖，還有MTV及KTV，以及桌遊、麻將休閒場所總共4類，這四類場所在桃園一共有136家，請業者提出防疫計畫來恢復營業。另外桃園市麻將休閒各類協會共有37家，一樣向經發局提防疫計畫，也可以恢復運作。經發局則說，截至4日中午為止，4類休閒娛樂場所目前僅10家提出復業申請，之後會陸續增加。

鄭文燦表示，有關宗教祭祀部分，殯儀館按照室內每2.25平方公尺1人進行管制，納骨塔部分做總量管制也可開放公祭。餐飲部分內用不限隔板及1.5公尺間距，開放民眾可以鄰桌敬酒及敬茶等社交活動，也開放桌菜及自助餐取菜方式，民眾可恢復以往取菜模式用餐，他說，這樣也比較符合民眾對餐飲開放的期待，但是餐飲從業人員同樣有防疫規範。另外，超商部分茶葉蛋、關東煮等熟食不限制由店員協助夾取，顧客可自行夾取。

另外，有關農林漁牧、山林以及海邊可開放不戴口罩，鄭文燦說，這部分指揮中心做了微幅調整，也請民眾多加留意。