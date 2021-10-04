立法院內政委員會召委林為洲和林思銘等人，4日與內政部官員到竹縣考察高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程進度，及寶山鄉環北路改善工程計畫，並在科理局聽取寶山用地第1、2期擴建計畫報告，縣長楊文科到場為竹科3期請命，盼營建署加速都委會審議進度。

為台積電擴廠需求的寶山用地徵收案，科局完成1期後已積極辦理2期，但遭到地主陳抗反對。楊文科說，縣府會全力支持開發完成，也盼科管局傾聽地方意見，以最優渥的補償，讓地主被徵收的損失降到最低。

楊文科指台積電在寶山1、2期開發設廠外，竹科還有500多家廠商，也需要土地開發建廠，所以他再次向內政部請命，希望能用最快速度完成竹科3期的都市計畫審議。

營建署長吳欣修允諾盡快提到大會討論，表示，營建署希望竹科3期包含開發方式、規畫調整等，在最後通過前能盡快與縣府達到共識，讓園區廠商也有其他土地可以擴建。

立委林為洲針對此次考察表示，竹科持續擴建，已間接影響大新竹民眾的行車及居住品質，感謝內政部能配合竹科的快速發展，提供相關建設補助。

高鐵橋下聯絡道延伸至竹科第三期（中興路力行路段）工程，總經費12億，去年11月動工預計2023年年中完工，將有效串聯竹北到竹科交通網絡，寶山鄉環北路是通往竹科的交通要道。

營建署長吳欣修說，這2項道路工程說穿了就是為園區再度擴建發展做暖身，感謝楊縣長及寶山鄉公所鼎力支持，內政部5日將進行寶山2期用地都委會大會審議及寶山鄉環北路生活圈道路計畫審查，期盼一舉2案同時通過，讓好事成雙。