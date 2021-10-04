台中市霧峰區中正路2日發生一起死亡車禍，1名堆高機業者在卸貨完後未將堆高機的2支牙叉降至地面，而是停在半空中，當時業者未在堆高機旁邊，也未放置標語，導致2名年約20歲年輕人騎車當場「頭部直衝牙叉」，再衝撞路邊轎車後摔飛不治身亡，2名年輕人的家屬在臉書崩潰尋求當時監視器。

家屬在臉書「霧峰人之全新&二手俱樂部」發文表示，霧峰中正路1處巷口在2日發生1輛堆高機占用2個車道進行卸貨，不過堆高機上的貨物卸下後，「2支把手卻沒有降至地面，卻（而）是升停在半空中」，且現場沒有工作人員看守、無警告標誌，當場造成2位20歲年輕人騎車經過直撞堆高機牙叉，正中頭部、當場無生命跡象，送醫後不治。

1名堆高機業者在卸貨完後未將堆高機的2支牙叉降至地面，而是停在半空中，導致2名年約20歲年輕人騎車當場「頭部直衝牙叉」慘死。（翻攝自臉書「霧峰人之全新&二手俱樂部」）

1名堆高機業者在卸貨完後未將堆高機的2支牙叉降至地面，而是停在半空中，導致2名年約20歲年輕人騎車當場「頭部直衝牙叉」慘死。（翻攝自臉書「霧峰人之全新&二手俱樂部」）

該名家屬發文悲痛表示，「如有好心人士剛好經過，有汽、機車行車紀錄器，或是案發當時有錄影，希望好心人可以提供我們聯繫」、「讓兩個青少年，他們能一路好走」；根據警方調查，該堆高機駕駛為39歲男子，賴男當天晚上卸貨時一時疏忽，導致王姓騎士載著友人先是碰撞上堆高機後，再撞上正在路邊轎車，機車車頭受損、轎車則是左側受損，2人送醫後均不治。

其他網友在今日得知此恐怖車禍，紛紛怒批堆高機業者太過分，「天啊，沒有路口監視器？」「推！阿彌陀佛」、「好恐怖」、「才20歲而已」。