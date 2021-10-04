中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員倪暄(本名林倪亘)，擁有甜美笑容和超火辣身材，被封為「台灣最美啦啦隊隊員」，近日她曬出泳裝辣照，網友卻把重點全放在她胸前謎樣凸點上。

倪暄近日曬出多張火辣美照，寫下「抓住夏天的尾巴」，只見穿著斜肩連身泳裝的她，胸前挖洞設計，讓她左邊雪乳呼之欲出，一雙長腿也跟著見客，白嫩春光一覽無遺，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

倪暄泳裝照引網友暴動。(圖／翻攝自倪暄IG)

更有眼尖網友發現，她還疑似激凸，並追問「有人知道那一點是什麼嗎？」對此，有網友回應那是「衣服縫邊的地方」，意外成為亮點，「完美的身材才能駕馭這件泳衣啊」、「太辣太美了」，照片吸引破萬人按讚。

倪暄擔任啦啦隊員已9年了，因擁有招牌無害笑容和窈窕好身材，讓她不僅是隊上人氣王，還被封為「台灣最美啦啦隊隊員」，多才多藝的她，除了擅長跳舞外，連主持、爵士鼓、日語也都難不倒她。

擁有高人氣的倪暄之前也透露，曾收到粉絲寄來的包裹，打開一看裡面是10萬元現金跟1枚鑽戒，原來粉絲想跟她求婚，讓她嚇得趕緊把包裹退還。