連江縣疫情指揮中心下午也宣布，自5日起入境馬祖，疫苗接種1劑滿14天可免快篩，以及持3日內篩檢陰性報告免快篩。（葉書宏攝）

中央流行疫情指揮中心今（4日）宣布鬆綁部分防疫措施，開放全程搭乘車輛的進香團及餐會型活動，餐飲業者也不需要再使用防疫隔板；連江縣疫情指揮中心下午也宣布，自5日起入境馬祖，疫苗接種1劑滿14天可免快篩，以及持3日內篩檢陰性報告免快篩。

連江縣疫情指揮中心表示，因應疫情趨緩，10月5日起至10月18日全國維持二級警戒，5日起入境馬祖，疫苗接種1劑滿14天可免快篩，以及持3日內篩檢陰性報告免篩。

尚未接種COVID-19疫苗第1劑的民眾，可撥打防疫專線（0963-772160）預約登記接種BNT疫苗，數量有限，有專人協助登記造冊，等候接種通知。如近期有接種流感疫苗者，需間隔至少7天以上。

此外，配合中央規定，餐飲業內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒、茶等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。超商內茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售。

連江縣疫情指揮中心表示，宗教祭祀：開放全程搭乘車輛之進香團類型活動、開放餐會活動，須依「餐飲業防疫指引」做好防疫措施。團體集會部分，放寬集會人數，符合場所容留人數室內至少每人2.25平方公尺、室外每人1平方公尺。