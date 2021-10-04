新北市承辦110年全國運動會，今聖火傳遞抵達嘉義縣故宮南院，新北市長侯友宜與嘉義縣長翁章梁一同見證聖火傳遞，被問到縣市合併議題，身為嘉義縣朴子人，侯友宜說，現階段縣市合作比較重要，國土規畫交由中央去思考。

侯友宜說，縣市合併要站在國土規畫大方向來看，怎麼樣的國土規畫讓台灣更團結才是最重要的，至於現階段，縣市合作比較重要，像新北市跟其他縣市，彼此不分你我，大家好好把事做好，同心齊力，「團結進步才是我們要的」，至於國土規畫的方向，讓中央政府好好去思考。