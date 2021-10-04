國內疫情警戒逐步降級，加上振興五倍券即將發放，連江縣政府拼振興，以馬祖形象館參加聯合旅展活動，推廣地方農特產品及運動觀光，除北竿硬地超馬、莒光定向尋寶趣之外，強力主打秋冬安心遊馬祖，免費送藍眼淚紀念酒，鼓勵遊客快篩就可以登島暢玩、大啖海味！

馬祖酒廠也帶來熱銷酒品「情義高粱酒」，瓷瓶以星空為概念時尚貴氣，此外馬祖伴手禮也深獲好評，鑫豐水產的海鮮淡菜風味丁角、黃魚風味黑芝麻夾心絲與黃魚風味麻辣切片、馬祖好食的老酒蝦、淡菜煎貝，及依金那的馬祖酥禮盒、紅麴花生酥、魚麵等，幾乎銷售一空；更有駐春文創的淚滴酥試吃大放送，林義和工坊現煎現賣的「紅糟熟香腸」，鮮嫩多汁香氣撲鼻、CP值超高的「紅糟肉醬麵線禮盒」，都充分展現地方特產的新意與魅力。

旅展期間馬祖形象館特別展出產業創新研發伴手禮，包括以高粱酒為基底的「YAHOCHOCO藏芯酒香巧克力」、「KAJU咖酒與咖啡豆」、「高粱啤酒」，還有懿家小酒館的「忍冬金銀花啤酒」、兵宅料理廚房「韓式燒肉口味馬祖魚麵」及、「馬祖AR電繡明信片」等，獨具馬祖在地風格，產品多樣化深受消費者好評。

旅展現場更祭出高粱酒一元競標活動，還有各種精美禮物贈送，不但吸引民眾，也希望藉此推廣秋冬遊馬祖，帶動地方產業經濟復甦。