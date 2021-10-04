財政部政務次長阮清華今（4）日宣布九大公股金融事業ESG倡議平台正式啟動，阮清華今天表示，已責成九大公股行庫在明年全部完成赤道原則簽署，目前僅有第一銀行及兆豐銀行完成簽署。

阮清華表示，加速簽署的目的就是讓行庫能依照ESG的標準，來從事相關業務，包括授信和投資都能依照ESG的原則來處理。為了促成業者共同推動永續，銀行也增加各項誘因。例如，如果是屬於「綠色」的產業，會在利率上給較優惠的條件。

赤道原則為大型國際金融機構所採行的風險管理架構，用以決定、衡量及管理專案融資對環境與社會產生之風險，屬自願性簽署遵循之金融業準則。

目前至八月底已陸續有10家本國銀行完成簽署，而公股行庫僅有2家。兆豐金日前法說會中宣布今年上半年「永續金融」年度目標提前達陣，兆豐銀行除了完成赤道原則簽署，在「永續金融」例如綠能科技放款餘額高達800億元，達成率101%，5+2新創重點產業放款餘額達4155億元，達成率113%。整體兆豐集團投資/發行/承銷國內綠色及永續發展債券共121億元，達成率遠超過100%。

以第一銀而言，赤道原則適用範疇並不限制在那一項產業，只要企業授信戶的申貸總資金成本超過等值1,000萬美元以上的專案融資，或是一般企業貸款，同時符合貸款金額達等值5,000萬美元以上，且用於專案開發及營運，並對該專案控制權逾50%以上、授信期限達兩年以上，就屬適用赤道原則案件。赤道原則規範是在受理企業戶融資項目前，先由授信人員依照貸款金額及資金用途填製檢核表，判斷案件是否屬赤道原則範疇，之後再由銀行內部的環境社會風險小組填製「環境社會風險評估表」，將案件區分為A（高風險）、B（中風險）、C（低風險）三級進行分級風險管控。