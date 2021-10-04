葡萄王(1707)今日召開法說會，三大核心事業體包括台灣葡萄王(母公司)、葡眾(持股60%)及上海葡萄王(持股100%)，日前與統一雙方合作，利用台灣約6,000家/大陸約400家/東南亞約3,000家實體通路，希望開發成長動能，將共同拓展休閒食品，並研發/相互代理產品，合作的新品近期已上市。

以今年上半年業績來看，台灣葡萄王在自有品牌產品銷售與ODM訂單接皆強勁下，營收年增達46%；葡眾第二季的高成長被第一季衰退抵銷，第一季衰退主要因為去年第一季因疫情所導致的超高銷售基期，上半年營收持平；上海葡萄王則是受惠大陸消費力道持續復甦，主要客戶及新客戶訂單陸續回流，上半年營收年增21%。

葡萄王說，消費者對健康意識的日漸重視，並認為食用保健產品為打擊老齡化和預防現代慢性疾病最佳效益的方法之一，推動台灣保健食品產業成長。過去幾年公司在台灣的保健食品產業中的市佔率持續提升，在菇菌類營養補給品以及益生菌類別坐穩產業龍頭地位。

據Taiwan FTC，保健食品佔直銷產業60%的份額。由此可知，直銷為保健食品銷售的重要管道。葡萄王指出，直銷銷售主要集中於前十大廠商，在前十大直銷廠商中，葡眾是唯一的國內公司。2010~2018複合成長率台灣直銷產業約4%，而葡眾則達14%。

據Statista，至2016年全球益生菌市場已達到美金400億元，其中亞洲地區占比最大。而全球益生菌市場仍在成長階段，預計在2016~2022間以7%的年複合成長率成長。葡萄王說，公司為世界第七大益生菌保健食品公司，同時也是大中華地區最大的公司，開發針對不同健康益處的多樣類型益生菌。

目前中國大陸益生菌市場仍處於相對早期階段，且現有市場供給大多仰賴海外進口。據ASKCI，大陸益生菌市場規模預計於2020年達到人民幣850億元。根據Euromonitor，台灣及大陸益生菌保健食品市場預計在2016~2021將分別有27%及23%的成長。