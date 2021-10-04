基隆二信高中普通科學生參加第20屆高中地理奧林匹亞競賽，獲地理專題組全國銀牌獎。（陳彩玲攝）

基隆漁業逐近衰尾，近期更受疫情影響，許多店家大受衝擊，基隆二信高中普通科學生將其作為主題，參加第20屆高中地理奧林匹亞競賽，獲地理專題組全國銀牌獎，備受評審肯定，認為是具社會關懷議題。

基隆二信高中普通科二年級學生賴大鈞、陳俊竤及陳詠威，發現疫情影響全球產業，基隆漁業雖然是全台數一數二興盛，也無法倖免，決定以齊心抗「疫」、保留「漁」地，深度走訪魚市相關市場及店家，將田野調查得的第一手資料與過去相關文獻相結合，梳理出漁業發展的歷史脈絡，以及疫情對全球漁業產業鏈產生的衝擊，嘗試探討魚產銷售業面臨的挑戰與調適之道。

陳詠威表示，從訪談及問卷調查得知，這次疫情受到衝擊的店家高達8成，再從專題研究結果分析，多數民眾選擇透過網路購買魚產，而基隆多數店家因不熟悉操作，且為顧及新鮮度，放棄透路銷售，除了降價促銷外，難有其他對策，顯示傳統魚市因應方式與民眾替代消費管道相左。

二信高中校長林立說，這次3位同學獲獎，除了證明他們在探究與實作學習成就外，最重要的核心價值是對基隆指標性產業的聲音，希望能以不同管道呈現，並受到重視，同時也期待得獎作品能做為政策擬定、業者輔導的參考方向，因應未來的產業衝擊與產業創新。

高中地理奧林匹亞競賽是由教育部指導，國立台灣師範大學地理系承辦，希望藉由全國競賽激發高中生對地理科學習的興趣和潛能，並代表參加國際賽事，另外，因競賽是目前高中生在人文社會學科中，唯一有定期舉辦的國際性比賽，因此，吸引許多高中生參加。