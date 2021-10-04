溪頭「森林邦」提供森林療育、木工手作等體驗課程。（廖志晃攝）

國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區，最宜親子知性之旅。（廖志晃攝）

疫情趨緩，南投縣觀光處結合藝術與文創吸引遊客到訪，將於9日在竹山菸草站，舉辦「傳藝來投暨山城Local生活節」；當天由國寶級布袋戲大師黃俊雄擔綱演出，還有布農族八部合音、電音趴及文創市集；搭配振興五倍券消費，還有機會中大獎。

副縣長陳正昇、擔任南投縣創青共好協會理事長的縣議員蔡孟娥，竹山鎮公所、國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區、台大溪頭自然教育園區、森林邦等單位都共襄盛舉。

陳正昇表示，配合中央發放振興五倍券，縣府從10月起，配合溫泉季、花卉嘉年華及南投燈會等活動，加碼推出消費抽獎活動，消費滿200元就可參加「周周送10萬元」抽獎；蔡孟娥指出，竹山鎮公所推出的「歡樂購」，消費100元就有機會抽中價值百萬元的電動車等大獎。

陳正昇說，「傳藝來投暨山城Local生活節」結合傳統藝術巡演，邀請國寶級布袋戲大師黃俊雄、聞名國際的信義鄉布農文化協會八部合音，晚上還有電音趴，好戲連台，將觀光結合藝文元素，推廣深度觀光旅遊。

陳正昇指出，南投縣幅員遼闊，偏鄉居民不易參與藝文盛事，感謝文化部補助經費，讓藝文表演團體下鄉演出，民眾得以親近表演藝術，並且認識及尊重傳統文化之美，達到開拓藝文人口和活絡偏鄉藝文發展目標。

觀光處長陳志賢表示，傳藝來投山城Local生活節，結合傳統布袋戲、原住民族藝術及跨世代年輕人電音趴饗宴，多元豐富，老少咸宜；現場並規畫文創市集，讓民眾透過藝文展演與在地文化的結合，深度體驗南投縣特有的人文風情。