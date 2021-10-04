Ella陳嘉樺是台北電影獎頒獎人。（台北電影節提供）

劉冠廷是台北電影獎頒獎人。（台北電影節提供）

郭書瑤是台北電影獎頒獎人。（台北電影節提供）

王童導演是台北電影獎頒獎人。（台北電影節提供）

吳慷仁是台北電影獎頒獎人。（台北電影節提供）

馬念先將為台北電影獎帶來表演節目。（台北電影節提供）

林美秀將為台北電影獎帶來表演節目。（台北電影節提供）

2021第23屆台北電影獎頒獎典禮將於10月9日（六）晚間7點舉行。今（4）日揭曉壓軸頒獎陣容與表演節目，包括評審團主席王童，影展大使暨入圍最佳男主角的邱澤，以及將共同角逐影帝的吳慷仁、馬志翔、張震，最佳男配角入圍者劉冠廷，演員王柏傑、林心如、胡宇威、莊凱勛、郭書瑤、夏于喬、Ella陳嘉樺、陳柏霖、簡嫚書、鳳小岳等都將出席頒獎，卡司相當華麗。此外，今年的表演節目將邀請林美秀、馬念先帶來致敬台灣喜劇電影的《喜劇之王》，歡迎熱愛台灣電影的觀眾朋友一同見證屬於電影人的榮耀時刻。

本屆台北電影獎評審團主席王童，將與今年台北電影獎最佳男主角入圍者張震一起頒發最大獎「百萬首獎」，百萬首獎由評審自劇情長片、紀錄片、短片、動畫片四類別最佳影片中選出，將獲得台灣影展最高獎金一百萬。最佳劇情長片邀請本屆影展大使邱澤，和共同角逐影帝寶座的吳慷仁搭擋揭曉。最佳導演則邀請本屆評審之一、近年跨足電影與電視製作的林心如揭獎。

眾所矚目的最佳男主角，由入圍5項大獎的《詭扯》主演陳柏霖與片中搭檔，同時以本片和《同學麥娜絲》入圍最佳男配角的劉冠廷共同頒發。最佳男配角則由《聽見歌 再唱》的銀幕搭檔馬志翔、Ella陳嘉樺攜手揭曉，馬志翔也以本片角逐影帝寶座。在2013年的電影《志氣》以拔河教練與選手角色合作的莊凱勛和郭書瑤，本次將一同公布最佳攝影得主。

曾任影展大使的鳳小岳，與演員王柏傑在2008年曾一起帶著電影《九降風》在台北電影節放映，本次將搭檔宣布最佳配樂與最佳聲音設計。今年以短片《失去》在台北電影節世界首映並參與影展周邊商品設計的夏于喬，將和2016年最佳女配角簡嫚書共同頒發最佳造型設計和最佳美術設計。胡宇威則頒發最佳短片和傑出技術兩個獎項。

今年台北電影獎頒獎典禮的表演節目向喜劇電影致敬，邀請2014年台北電影獎最佳女配角林美秀，作品橫跨音樂及影劇的馬念先帶來一場結合歌舞與影像的《喜劇之王》，融合歷年來24部喜劇電影經典橋段，搭配耳熟能詳的電影歌曲表演，喚醒喜劇電影帶來的歡樂與美好記憶。林美秀說，雖然這次自己不是入圍者，但要代表所有演員表演歌舞給大家看，替大家打氣加油。首次受邀台北電影獎頒獎典禮的節目演出，馬念先格外期待跟林美秀在舞台上的火花，也再次跟導演們喊話，多多找他合作。另外，今年頒獎典禮特別邀請演員孫可芳為本屆入圍的31部影片配音，透過精彩的聲音表情，演繹今年入圍的精彩作品。

第23屆台北電影獎頒獎典禮將於10月9日晚間7點，在三立台灣台與MOD三立綜合台現場實況轉播，台北電影節Youtube、三立新聞網Youtube、Vidol TV、LINE TODAY、中華電信Hami Video將網路同步直播。