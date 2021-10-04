2021年諾貝爾生醫獎即將揭曉

2021諾貝爾生醫獎（Nobel Prize in Physiology or Medicine）今年由朱里雅斯（David Julius）及帕塔博蒂安（Ardem Patapoutian）2名美國學者共享，他們研究人體溫度及痛覺感受器有成。

諾貝爾委員會指出，人類能感知冷、熱等觸覺對生存至關重要，這是人類與周遭世界互動的基礎，人們多視這些感覺為理所當然，但是這些感覺究竟是如何啟動的，讓人類可以感覺到溫度，2名獲獎科學家已經解決問題。

諾貝爾生醫獎由美國兩學者朱里雅斯（David Julius，左）和帕塔博蒂安（Ardem Patapoutian）共享。（諾貝爾官網）

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其中，朱里雅斯透過辣椒素來確認皮膚末梢神經有能夠對熱產生反應的感受器。他在1989年任教加州大學舊金山分校時，一直試圖了解「辣椒為什麼引起灼熱感」，這個看似簡單的問題，卻發現了人類神經系統中一種名為 TRPV1的特定蛋白質，是產生辣感的核心原因。

The seminal discoveries by this year’s #NobelPrize laureates in physiology or medicine have explained how heat cold and touch can initiate signals in our nervous system. The identified ion channels are important for many physiological processes and disease conditions. pic.twitter.com/TxMTwSDHas — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4 2021

TRPV1 是感覺神經外側的特殊通道，一旦受到辣椒素刺激，就會對大腦放出強烈電信號，人類因此產生「好辣」的感受，混合了灼熱與疼痛的感覺。

朱里雅斯後續再一步研究TRPV1 的分子結構，幫助設計新的止痛藥。

另外，帕塔博蒂安則透過對壓力敏感的細胞來發現新型感受器，這類感受器能夠對皮膚及內臟接收到的機械刺激做出反應。

兩人的突破性發現開啟了後續一系列的密集研究，讓我們對於神經系統如何感知冷、熱及機械性刺激等的理解快速提升，2名得主填補了人類感知如何與環境互動之間的重要拼圖。

加州大學舊金山分校指出，2名科學家的研究是對觸覺與痛覺神經系統的根本瞭解，對於如何治療疼痛起到關鍵作用。

現年65歲朱里雅斯生於紐約，是加州大學舊金山分校教授，曾獲邵逸夫生命科學及醫學獎。帕塔博蒂安於1967年出生於黎巴嫩貝魯特，他現年54歲，在1986年移民美國前，他曾就讀於貝魯特美國大學（American University of Beirut）。

10月是一年一度諾貝爾獎頒獎時刻，由諾貝爾生理學或醫學獎率先揭開序幕。根據諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑，諾貝爾生理學或醫學獎要要頒給「在生物學或醫學領域做出最重要發現的人。」

諾貝爾獎官方Twitter推文中，卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）生理學教授吉拉爾斯（Juleen Zierath）解釋，在生醫獎的範圍中，目標就是要找尋一個研究特定問題的全新發現，或是全然改變人們思考特定問題的方法，能形成典範轉移，其研究擁有一定的高度，能被認可。

諾貝爾獎事前不會公布入圍名單，但會在前一年9月將提名信函寄給相關領域關鍵人，在當年1月31日收件，在由各獎項的委員會篩選出約300位候選人。候選人並沒有年齡、種族、性別的限制，所提出的研究成果無論是在早期或是晚期都有機會被提名，但不能提名自己。諾貝爾獎傾向授予已有一段時間的發現，獲得該領域學者的認可，可認證為在特定領域具有影響力的新發現。

諾貝爾獎目前共有6大獎項，歷年來都由生理與醫學獎率先頒發，接續陸續頒發物理學獎（今年頒獎日期10/5）、化學獎（10/6）、文學獎（10/7）、和平獎（10/8）與經濟學獎（10/11）。

據路透報導，每年諾貝爾獎中最受矚目的就屬文學獎與和平獎，但由於新冠疫情席捲全球，生醫獎今年廣受關注，許多預測原本認為，這次生醫獎得主會和疫苗研發有關。