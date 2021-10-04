兆豐銀總經理蔡永義表示，目前房貸平均利率1.3多％，不過房貸要提存1.5％，資金成本很高，並且銀行法的72之2的壓力，房貸餘額不可超過存款與債務的3成，銀行的存款壓力也是很大。

蔡永義表示，來自房仲業、中古屋不是不做，但是利率要拉高，預計會拉到1.5％以上，但是蔡永義強調，首購會為維持優惠，不會受到影響。至於整批房貸會搭配「土建融」，所以就會有可能不會調整。蔡永義表示，央行選擇信用管制，兆豐也要配合政府。