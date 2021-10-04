兆豐銀擬調中古屋利率高於1.5％ 首購族維持優惠 17:012021/10/04 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兆豐金（圖／兆豐銀提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐銀總經理蔡永義表示，目前房貸平均利率1.3多％，不過房貸要提存1.5％，資金成本很高，並且銀行法的72之2的壓力，房貸餘額不可超過存款與債務的3成，銀行的存款壓力也是很大。 蔡永義表示，來自房仲業、中古屋不是不做，但是利率要拉高，預計會拉到1.5％以上，但是蔡永義強調，首購會為維持優惠，不會受到影響。至於整批房貸會搭配「土建融」，所以就會有可能不會調整。蔡永義表示，央行選擇信用管制，兆豐也要配合政府。 央行打房 一銀擬提高個人「第2戶」房貸利率高於1.5％ 俄國伸援手 對中國輸電量增1倍 #蔡永義 #1.5 #兆豐 #中古屋 #強調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣貨幣基金 資金避險新歡 04:102021/10/04 投資理財 《傳產》台北科技園區 南港房價笑稱王 15:432021/10/04 財經 菅義偉卸任首相 任內強調台海安全5度贈台疫苗 16:442021/10/04 國際 內科只算第2貴！這區「科技園區宅」超車 房價全台稱王 16:302021/10/04 房市新訊 里昂看2022年：台股獲利有下修風險 04:102021/10/04 證券．權證 和億生活集團搶振興商機 5倍變11倍 14:552021/10/04 生活 《台北股市》資金行情→景氣行情 台股震盪無礙多頭 10:542021/10/04 財經 兆豐 主辦中租馬國子公司聯貸 04:102021/10/04 金融．稅務 陸三四線城市 相繼祭限跌令 04:102021/10/04 全球財經 建案飢餓行銷中市議員要求處最高罰金 地政局：每戶將開罰15萬元 16:012021/10/04 生活 商銀行員貢獻度 第二季僅年增4.39％ 04:102021/10/04 財經要聞 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 美中狂丟炸彈 台股暴殺第2隻腳再等等 這檔驚見10％殖利率 - 財經 煤炭太貴！陸先爆限電 印度庫存也剩4天 恐有大停電危機 - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 基本工資調漲 補貼紓困企業 3成起跳 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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