李晴晴越過1公尺87的高度後，躺在墊上喜極而泣。（大專體總提供）

今年不斷突破個人最佳成績的跳高女將李晴晴，4日在2021台南全大運田徑公開女生組跳高，以1公尺87再創個人新猷，並雙破大會及全國紀錄，為台東大學拿下金牌。

李晴晴今年賽季狀況相當好，2月底港都盃1公尺78、3月中新北青年盃1公尺80及3月底全國大專院校田徑公開賽1公尺81連連提升成績，9月份雲林縣運動會社會女子組以1公尺83大會新紀錄奪金，來到全大運依舊勢不可擋，1公尺87在第2跳順利通過，改寫蘇瓊月保持32年的1公尺86全國紀錄，以及1993年由馬君萍締造的1公尺83大會紀錄。

每次試跳前，李晴晴都會靜坐沈思，模擬比賽畫面，思考擺臂動作或者要怎麼跳，今年3月已經以1公尺81達到2022杭州亞運參賽資格的她，會繼續一步一步做好該做的事，先以亞運為目標。

中華民國田徑協會理事長葉政彥為了奬勵選手改寫高懸32年的女子跳高全國紀錄，特地頒發選手李晴晴獎金6萬元、教練孫念祖獎金3萬元以示鼓勵。