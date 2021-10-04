新北市三鶯大橋是銜接鶯歌、三峽和國道3號的重要聯繫橋梁，市府近期啟動改建拓寬計畫，高灘處連帶對橋體下方綠地進行規畫，預計在三鶯棒球場旁設置基地面積約1萬多坪的綠地共融式公園、停車場，公園未來將以鄰近的三鶯部落為主題，設置部落遷徙解說牌、共融廣場、原民特色遊戲場等設施，預計2023年三鶯大橋完工後發包施作。

市府考量三鶯大橋橋體老舊、橋墩基礎裸露等問題，2017年展開改建工程，目前正在執行第二期工程，由於三鶯大橋體下方、大漢溪右岸河川地長年荒廢，高灘處為了有效活化綠地，近期規畫設置綠地公園，希望串連河濱球場用地。

高灘處表示，三鶯大橋河川地公園設計經費約3000萬元，目前仍在辦理細部設計，未來將融合原住民族意象打造，設計草原競技場、共融廣場，而原民特色遊戲場內預計會有搖搖馬、原木攀爬組、健身組等設施，園內的原民遷徙解說牌則會介紹三鶯部落族人遷徙歷史。

高灘處補充，考量到周邊球場、未來公園停車需求，公園旁邊也會設置一處小型停車場，預計增設小客車位機車位、自行車位以及無障礙、婦幼車位，未來也會設置散步步道串起河濱各場地，讓民眾方便活動。