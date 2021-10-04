蔣偉文作客《今晚開讚吧》最新一集，分享曾被騙財騙心的的慘痛經驗。他說當時向交往近2年的女友提分手，對方卻突然自稱是國際間諜，甚至為了他即將動手術抹去有關組織的記憶，讓他超傻眼。後來女方失聯一段時間，再度聯絡他時，失憶又柔弱的慘樣，使蔣偉文心軟，選擇繼續照顧她。

蔣偉文之後便開始接到變音人的恐嚇電話，更慘遭威脅：「如果你破壞組織對她的催眠工程，我就會把你做掉！」最終他受不了這些怪電話，再次提了分手。結果女生一哭二鬧三上吊，還扯謊懷了他的孩子，後來也真的生產，搞得他超崩潰，蔣偉文無奈說：「我還打電話拜託艾力克斯到醫院幫忙鑑定，沒想到是金髮藍眼的混血兒。」結局超反轉。

幾年後2人意外碰面時，女方怒嗆他：「如果你還是不相信，你就太天真了！我為了你脫離組織，催眠手術失敗不說，組織更安排一個外國老公監視我一輩子，我還因此跟他生了孩子。」這場間諜戲碼的最後，對方仍堅持演好演滿。直到現在，蔣偉文每個朋友打給他，都還會故意用變音的方式開他玩笑。節目每週一至週五晚間8點東森綜合台32頻道播出。

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