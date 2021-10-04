大陸女星迪麗熱巴是著名的新疆美女，她以異域風情美顏、前凸後翹的身材曲線以及高親和力，成為著名的人氣花旦，迪麗熱巴也不吝嗇在社群媒體和粉絲互動，而她昨（3日）則在微博曬街拍美照，不過，迪麗熱巴卻被工作室出賣她在路邊的怪異扭身照，女神毫無偶像包袱，畫面逗趣又萌翻。

迪麗熱巴昨（3日）在微博曬出路邊街拍照，她身穿粉紅色運動服搭配白色T恤、腳踩毛毛拖鞋，穿搭前衛又兼具時尚，迪麗熱巴曬照並寫下：「一些五顏六色的照片」，不過工作室卻出賣迪麗熱巴一系列無厘頭的打卡照，只見迪麗熱巴現身蛋黃哥展覽，她大方扭身、開腿，一下又蹲在地上，迪麗熱巴還模仿蛋黃哥的動作，滑稽模樣逗樂網友。

迪麗熱巴毫無女神包袱，大方扭身、開腿拍照。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴還模仿蛋黃哥的動作，滑稽模樣逗樂網友。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

蛋黃哥魅力無法擋，貴為女神的迪麗熱巴還不惜扮醜賣萌，不過網友看到工作室出賣迪麗熱巴美照，都紛紛拍手叫好，留言直呼：「她怎麼那麼可愛」、「太可愛了，工作室照片多來點」、「幽默可愛這方面，迪麗熱巴沒輸過」、「工作室獎勵雞腿，記得時常更新」。

來自新疆的迪麗熱巴，雖然擁有混血兒般的精緻五官，不過她其實相當親民，而迪麗熱巴每回亮相造型也很多變，不論是公主仙氣風格或是火辣貼身薄紗，迪麗熱巴每回亮相都成為鎂光燈的焦點，但也因人紅是非多，迪麗熱巴的盛世美顏屢次遭質疑整形，不過有網友就曬出迪麗熱巴一系列的童年照，只見迪麗熱巴從小的顏值就超可愛，頂著蘑菇頭再搭配一雙圓滾滾大眼睛，也見證女神是「純天然」，真的是從小美到大。