位在台南市官田區的「水雉生態教育園區」是中華鳥會的團體會員台南市野鳥學會負責經營，今年委託中華鳥會祕書處，以台南官田水雉復育的成功實例，作為推動里山倡議的優良典範，向國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）提出申請並順利加入。

過去水雉曾在台灣各地的平原溼地都有零星分布，然而因為土地的開發、農業型態的變遷，導致牠們的棲地逐漸消失，加上農藥的廣泛使用，到了1990年代，水雉的數量一度低於50隻。

為了保護殘存的水雉族群，水雉生態教育園區成立於2000年，目前由台南市野鳥學會經營管理，每年林務局、交通部鐵道局、台南市政府、高鐵公司挹注經費，企業如台積電則長期支援解說志工、增添所需的設備資源，透過公私協力方式，履行里山倡議的精神。

台南市野鳥學會指出，園區也幫助農民了解對生物多樣性保護的相關規定與補貼措施，並協助他們發展生態農業旅遊，強調傳統農業社區和生態友善型農業的重要價值，並幫助農民推廣和銷售這些友善生態的農產品。

台南市野鳥學會說，長年耕耘下來，水雉的族群數量近年持續增加，自2016年以來，台南已每年穩定記錄水雉超過1000隻以上，其中2020年冬季普查共調查到1723隻，這些努力與成果是水雉園區成為IPSI網絡成員的鐵證。