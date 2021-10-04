受到恆大無預警停牌以及「能耗雙控」等影響，台股今(4)日僅短暫反應上週美股大漲利多，指數開高後即由紅翻黑，終場下挫162.54點，跌幅0.98%，收在16408.35點，成交量3001.7億元。財政部政務次長阮清華今天表示，台股下挫有些因素，不管在美國市場和中國都有一些問題，美國開始縮表且殖利率不斷上升，大陸則是有限電、恆大事件、加強監管的問題等，所以今天可以看到香港股市也是大跌，希望各行庫要注重各區的投資風險，作好風險的控管。

兆豐銀總經理蔡永義今天表示，兆豐銀在大陸的曝險一直是往下掉，最高的時侯曝險達7成以上，現在只有4成左右，約41%，預計會再向下修到4字頭以下。目前在大陸的曝險大都屬於拆放，拆放到期就不再續作。兆豐銀會減少對大陸曝險，而增加對美國和南向的放款。至於在美債方面的投資，會希望殖利率拉到1.7%以上再加碼。

第一金董事長邱月琴今天表示，第一銀的香港分行受到大陸景氣的調整，也受到影響。今年一銀的香港放款量較去年同期大幅下修，未來在香港分行經營的範圍等有必要作長期的規畫。目前香港分行的客戶仍以港商和台商為主。過去陸資企業在香港投資，很多香港的聯貸案對象都是陸資，後來AI82在做調整的時侯，到期就不再續作，因此，香港的聯貸案也就因此下降。