新竹市部分綠營議員4日以數項交通建設為例，倡議竹竹合併升格，新竹縣政府指其中提及的部分內容與事實不符，特別提出聲明各項交通建設或改善計畫，早已積極進行中，期盼竹市端也要積極建設改善，不要再用錯誤訊息誤導民眾。

在輕軌部分，行政院前瞻核定大新竹輕軌內容計畫範圍，其中包括新竹縣「高鐵特定區」及「竹北生活圈」，在2019年1月新竹縣市首長座談「大新竹共好合作」會議中，縣長楊文科表達正面、支持態度後，新竹縣市幕僚共進行7次協商會議，「對於整體路網規劃已有充足規劃討論」。

然而，新竹縣政府苦等不到最後定稿報告書，卻從交通部得知新竹市府已於2010年4月提報交通部鐵道局審議，而且內容並未列入縣市多次協商結果，例如輕軌藍線延伸竹北生活圈至新竹市區部分等。這樣過程除了讓一直參與其中的縣府團隊有些遺憾與不解外，也讓負責計畫審議的交通部，要求新竹市府要與縣府加強溝通，並納入新竹縣路廊部份才會續審。

輕軌案為影響大新竹生活圈數十年發展的重大政策，縣長楊文科多次表達，解決民生問題優先、政治擺兩旁的決心，能將新竹市舊城區、新竹科學園區、竹北高鐵特定區及竹北生活圈的輕軌捷運系統有效串連起來，才是大新竹超過百萬居民的福氣。

在交通部的全力協助下，新竹縣政府的輕軌路網規畫正式啟動，同時也同步著手改善大新竹區的公車系統，包括這個月已經正式公告委託竹北到新竹市的輕軌先導公車路線，或許這才真正落實大新竹共好的願景。至於民代指控縣府態度消極，絕非事實。

在Ubike議題上，縣府一直都很重視縣民需求，但新竹縣環境、空間、背景等各式因素與新竹市不同，因涉及公共通行環境的安全性，縣府積極在收集交通環境資料，並就人口密度、大眾運輸場站、公共設施及產業經濟等層面綜合評估可行性，預計明年正式啟動公共自行車建置計畫，先期以竹北為優先推動區域建置50站，後續再以竹東、新豐及湖口分期建置，預計共建置100個站點。

此外，縣長楊文科上任以來，積極執行十大交通建設，其中台1線替代道路新闢工程（銜接台68武陵斷頭橋）已補正環評計畫，並舉辦說明會彙集民意共識，完成前置作業，將向中央爭取經費。

經國橋道路改善計畫部分，縣府同樣透過積極規畫推動改善案，目前已將本案提送至內政部營建署審議爭取工程經費。本案規畫時同時將經國大橋新竹市端一併納入評估改善，後續會提供新竹市政府參考，希望能打通新竹縣市間的交通瓶頸。