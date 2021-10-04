屏東縣日前發生一名超商女店員，因提醒患有精神疾病的50歲楊姓男子戴口罩，竟被暴力攻擊雙眼，導致左眼球塌裂且腦震盪，雖已進行手術但仍有失明風險。民眾黨發言人楊寶楨質疑，蔡英文總統曾於2016年喊出要補社會安全網漏洞，如今社會治安出問題，第二劑疫苗覆蓋率全球倒數，「蔡總統卻只在意FB、IG追蹤人數，心心念念希望成為全台最大政治網紅？」。

楊寶楨4日在臉書發文表示，蔡總統知道台灣現在還有許多待解決的議題嗎？卻心心念念希望成為全台最大政治網紅？她指出，屏東女店員遭挖眼，社會安全網破洞遲遲沒補起來，蔡總統對於2016年的承諾還記得嗎？

台灣民眾黨發言人 楊寶楨。(圖/翻攝自 楊寶楨臉書)

楊寶楨強調，許多民眾連第一劑疫苗都還打不到，今天搶約BNT疫苗，1922預約平台卻又當機。台灣二劑覆蓋率全球倒數，如今好不容易突破10%，何時才能達到七成或八成以上，像國外一樣解封，回到過往的正常生活？戶外戴口罩規定部分鬆綁，對於「空曠處」、「社交距離」的定義，指揮官陳時中卻說「開放讓民眾自行判斷」；政府能否扛起責任，給明確的指引？別讓國人活在害怕被開罰的恐懼當中。

楊寶楨也指出，國產高端疫苗未被國際認證，隨著美國、日本、英國等國家公布入境新規，導致施打高端的民眾想出國是困難重重，政府如何解決？相信蔡總統還有比「邀民眾追蹤IG」更重要的事要做的吧。