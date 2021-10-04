中央流行疫情指揮中心今（4日）宣布防疫新規定，包含餐飲場所用餐不限制使用隔板或維持1.5公尺間距等規定，新北市議員江怡臻今表示，中央雖放寬部分規定，但相關細節仍不清楚，希望地方能把漏洞補起來，提供更明確的指引。（新北市議員江怡臻提供）

中央流行疫情指揮中心今（4日）宣布防疫新規定，包含餐飲場所用餐不限制使用隔板或維持1.5公尺間距、開放離桌敬酒與恢復繞境等宗教活動。新北市議員江怡臻今表示，中央雖放寬部分規定，但相關細節仍不清楚，希望地方能把漏洞補起來，提供更明確的指引。

江怡臻表示，目前新北市新冠疫苗第二劑的覆蓋率僅有10多％，疫苗分配上速度是否過慢。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，疫苗的施打速度要看中央疫苗配發的狀況，如果中央發下來就會盡快去打，至於覆蓋率是否過低，仍要依照中央分配的劑量來施打，有些縣市較新北高是因為部分疫苗專案施打上的差別，但大致上新北與各縣市疫苗涵蓋率都是差不多的。

對於中央公布的防疫放寬標準，江怡臻表示，新北市在放寬戶外特定活動如登山等戴口罩規定後，其他如騎腳踏車、跑步、打網球等活動，是否會是下一步鬆綁項目。陳潤秋說，餐廳隔板、用餐間距以及進香團等防疫措施的調整，將等中央相關公文書出來後，新北防疫指引細項才會出來，原則上中央指引沒問題就會放寬。

陳潤秋也建議，吃飯時有飛沫傳播的危險，建議還是坐遠一點，另外戶外活動是否拿掉口罩，將根據中央指示，與專家討論後才會再進一步開放，基本上仍以室外開放為主。