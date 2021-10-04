台中市保留北屯區三光里內大批百年荔枝老樹，兼顧「生態功能」及「人本使用」下，打造台中首座荔枝老樹公園。（模擬圖台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市「荔枝森林」位於北屯區三光里內，面積約0.54公頃，前身為中廣電台原址，為保留這片蘊含歷史、文化、生態的重要場址，守護城市居住的森林綠地，建設局保留基地內的老欉荔枝群，打造台中首座荔枝老樹公園，10月開工、明年4月完工，打造成祕境公園。

北屯區東山段91、92及96等3筆國有土地，原為市府興辦共好社宅預定地，在地居民與公民團體長期爭取原地保留荔枝森林與老樹，市長盧秀燕上任後，廣納各界意見並滾動檢討共好社宅案，2019年5月27日改以易地興建，終止與住宅工程處地租賃關係，老樹保留現曙光。

該基地內現存老樹79棵，以45棵老欉荔枝為主，也保留放送局北屯機室冷卻池遺跡，共好社宅退出後，經建設局與地政局多次奔走，與公民團體、地方民意代表和國有財產署中區分署間協商，獲同意由建設局以代管方式管理土地，為北屯留下重要的文化生態休憩資產。

建設局長陳大田指出，原地保留現存百餘棵樹木與放送局北屯機室冷卻池遺跡，並進一步將0.54公頃的土地整體規畫為具有教育意義及休憩功能的「荔枝老樹公園」。

「健全都市生態系統是台中市府努力的目標！」陳大田說，此次公園闢建計畫，主要目的是完善這塊都市生態圈重要的綠地，保留基地內的老欉荔枝群，並透過設計老樹的故事與區域更緊密連結，同時採用避免傷及既有樹木的方式優化環境，重視樹木修剪及棲地復育，讓生態及建設在都市中可取得平衡。

也將設置市民休憩使用相關設施，包含入口意象塑造、原有圍牆降低以增加視覺通透性、低強度環境照明設備及流暢步道動線等。

該工程計畫造價近千萬元，規畫設計階段邀集地方團體及專家學者實地踏訪，藉「棲地保育、低度擾動、簡易綠化」為主軸開發，在兼顧「生態功能」及「人本使用」下，打造台中首座荔枝老樹公園，預計今年10月開工、明年4月完工，落實建構「台中都市小綠肺」願景目標，讓台中處處是景點、各區有公園。