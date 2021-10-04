屏東超商女店員遭暴力挖眼案，震驚社會，不過由於事件已發生超過一周，外界關注度不如之前，有PTT鄉民不滿，從昨(3)日起開始瘋狂洗版，呼籲大家不要只關心八卦，直呼「屏東挖眼案通通給我洗起來！」貼文一出引起熱烈討論，相關貼文已有近200篇，還有不少熱心網友接力捐款，甚至還有待業中的也積極響應。

網友熱烈響應，「屏東挖眼案通通給我洗起來！」相關貼文已有近200篇。(圖/截自PTT)

屏東縣高樹鄉一名20多歲的超商潘姓女店員，9月26日時因提醒進入超商的男子把口罩戴好，竟遭對方暴力攻擊挖眼，導致左眼球塌裂、鼻梁碎裂還有腦震盪，有失明風險。而施暴的50多歲楊姓男子有精神疾病，今年已經3度傷人。

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事件發生後引起各界震驚，但過了一個多星期後，熱度大減，有網友昨(3)日在《PTT》表示，屏東挖眼案這麼嚴重的事，卻有一堆人只關心八卦，質疑「有沒有搞錯？」，強力呼籲「屏東挖眼案通通給我洗起來！」

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「每次重大社會事件都會被洗掉」、「我也覺得挖眼比較嚴重」、「真的，一直洗無聊的小事，想蓋屏東挖眼」、「你看不用一個禮拜忘光光了」、「社會安全網破了 靠洗文就可以補好」，鄉民相關貼文已有近200篇。

不少網友以實際行動力挺，希望透過捐款幫助超商女店員，有自稱半個屏東人的網友表達願意捐5000元，還有網友接著說要捐6000元，希望能達到拋磚引玉的效果，更感人的是，有鄉民從捐款者的ID發現，連待業中的都堅持要捐款，大讚「好心會有好報」。

不過稍早屏東縣政府鹽埔家庭服務中心接獲潘女哥哥的電話表示，目前善款已經足夠支應醫藥費及相關費用，希望縣府後續若再接獲民眾電話，能協助婉拒民眾好意，也表達對社會各界的感謝。