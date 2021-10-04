民眾郵局官網預約五倍劵。（趙雙傑攝）

郵局(本報資料照片)

郵局今（4）日上午9點起開放網路及電話預約五倍券紙本，到下午5點已經成功預約逾43萬份。中華郵政公司提醒，預約郵局窗口五倍券紙本是「領券前3天前預約」就可以，而10月12日才開始領券；也就是說10月9日前預約，都可以在10月12日領到，因此還有很多天可以預約，且每天有50萬個名額，民眾不用急著今天預約。

去年1068萬人次、約近半國人赴郵局親領三倍券，尤其頭3周塞爆，顯示郵局是民眾非常青睞的事務管道。今年為了避免塞車，不讓民眾領券時還冒群聚風險，郵局改採兩階段「先預約再領券」，10月12日至10月30日僅受理已預約民眾領取，並自10月4日起開放「中華郵政公司全球資訊網振興五倍券預約專區」（https：／／subservices.post.gov.tw／post／internet／5000／reservation／index.jsp），或撥電話（客服專線0800-700-199），可預約3天後的領券郵局、日期及時段，一次最多可預約5份。

今天上午9點有民眾進入網站預約時有點塞車，中華郵政公司發言人兼副總經理郭純陽上午11點說明，根據民眾反映，從9點開始網路預約不是很順暢，「我們了解到是瞬間湧入太多流量，但情況一直在改善，沒有當機，到9點45分已經成功預約5000多筆。」

郭純陽呼籲，預約郵局窗口五倍券紙本是「領券前3天前預約」就可以，而10月12日才開始領券；也就是說10月9日前預約，都可以在10月12日領到，因此還有很多天可以預約，「我們每天有50萬個名額，應該是夠的，」民眾不用急著今天預約。

截至下午5點，郵局紙本振興五倍券預約成功43萬7385份。

郵局紙本五倍券最多可幫5人預約，12日至30日可領取；如果不想預約或是6人以上集體預約者，例如有些鄰里長需要幫里民領取者，可於11月1日到明年4月30日到郵局領券。預約截止日是明年4月27日，領券截止日是明年4月30日。

中華郵政表示，預約領券前一日將另發送簡訊提醒民眾，民眾需帶健保卡或是國民身分證領券。另10月16日及10月23日2個周六，全國有1269個郵局也將全日加班，受理電話及網路預約者領券。