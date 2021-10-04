美國加州一名男子近日到海邊衝浪，沒想到不幸遇上大鯊魚，牠張開大口狠咬男子的腿部，留下了一道深深的傷口，還不斷流出鮮血，情況十分嚴重，甚至衝浪板上還有驚人的牙齒咬痕，所幸現場民眾都熱心伸出援手，男子在送醫治療後，已經逐漸恢復穩定。

根據《CBS》報導，這起事件發生在索諾馬郡博德加灣附近的北鮭魚海灘（North Salmon Creek Beach），當時一名衝浪者戴維斯（Jared Davis）和好友艾瑞克（Eric）正在衝浪板上划水，尋找合適的浪點，未料兩人之間卻突然掀起一陣巨浪，接著便看見鯊魚的背鰭，但很快就沉入水中，「這絕對不是一場快速攻擊，牠活動正常，而且很慢」。

隨後戴維斯就看見一名30多歲的男子正在大喊「鯊魚」、「救命」，等到雙方距離靠近一點之後，他便發現那名男子腿部的潛水服上有一道紅色痕跡，那正是鮮血；男子的腿部傷勢非常嚴重，甚至傷及動脈，現場的衝浪者和泳客都熱心伸出援手，幫助他上岸，還利用衝浪板腳繩當作止血帶，並把他抬到停車場，等待送醫。

救護人員鮑爾（Jonathon Bauer）透露，受傷男子向他說明，自己親眼目睹一隻非常大的鯊魚攻擊他，他雖然嘗試掙扎，卻沒有任何幫助，衝浪板上還留下了一道弧形的牙齒咬痕，足以證明這隻鯊魚確實體型十分驚人，所幸男子在送醫治療後，狀況已經逐漸穩定下來。