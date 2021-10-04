新冠肺炎疫情舒緩，南部百貨公司年終周年慶登場，今年台南市一家火車站前商圈的龍頭百貨公司，7日周年慶開跑，成為南臺灣百貨最先周年慶的業者，業者鎖定即將登場的五倍券市場，祭出優惠措施。

全台百貨業今年5月以來受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，各家業者對周年慶業績備感壓力，隨著台灣疫情舒緩，南台灣百貨業周年慶率先起跑。

台南市火車站前一家百貨龍頭7日登場，活動至24日，適逢政府推出五倍券，除了現金買5000送500的傳統優惠，業者今年搶攻五倍券市場，消費者使用五倍券滿5000元，另有500元優惠，另外還有滿3000元送2000元優惠，但指定消費種類範圍。

新光三越中山店業者表示，去年全館周年慶期間業績達4億元，今年目標業績較去年增加5％，因應疫情，線上購物也可享周年慶各項優惠。

台南遠東百貨公司周年慶28日起至11月6日，同樣也推出滿5000送500，滿2000送200的相關優惠措施，持五倍券單筆滿3000元送2200元抵用券，抵用券使用方式可看券上說明。