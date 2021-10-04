在海拔1020多公尺高、風勢強勁的蘇格蘭布厄謝爾耶提夫摩爾山（Buachaille Etive Mòr）頂峰，81歲的賈德納在此駐足，俯瞰飄動雲層下露出的崎嶇山巒、湖泊和山谷。

路透社報導，蓄著白花鬍子的賈德納（Nick Gardner）表示：「每次我（爬到山頂）還會像個小男孩一樣興奮。我雖然需要帽子、手套和防風夾克，但感覺太棒了。我寧願在這裡，也不願待在有中央暖氣的屋裡。」

賈德納在50歲那年，和妻子珍娜（Janet）從英格蘭都市郊區搬到蘇格蘭高地的偏遠角落。但如今對他來說，登山不僅關於兒時夢想。

曾任老師的珍娜2018年診斷出罹患阿茲海默症，她同時患有骨質疏鬆症。2年後珍娜病重，需要全天候照護。賈德納身心交瘁，決定要挑戰一件事來幫助自己挺過。

賈德納說：「當她入院接受治療時，我快應付不來...，我真的不知道該如何是好。30年來，我們已經習慣無時無刻如影隨形，一切就這樣戛然而止。」

賈德納為自己設定任務，要在1200天內爬遍蘇格蘭所有282座海拔3000英尺（約912公尺）以上山峰。這對不少只有他一半年紀的人來說，都算是挑戰。

賈德納表示：「像這樣爬山，某種程度上讓我能重新集中注意力。我必須找這樣的事來做，否則我心理健康...早就出問題。」

截至目前賈德納已爬了87座山。他也以愛妻珍娜之名，為慈善機構蘇格蘭阿茲海默協會（Alzheimer Scotland）和皇家骨質疏鬆症協會（Royal Osteoporosis Society）募款。

在一步一腳印走訪壯闊山林之際，賈德納還學會用社群媒體臉書（Facebook）、Instagram等記錄自己進度。

在他的募資網站上，許多留言來自他登山時遇到的人。賈德納目前已募得3萬多英鎊，目標是4萬英鎊（約新台幣152萬元）。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1101004