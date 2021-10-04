在入圍名單公布前夕，金馬執委會今日（10／4）先揭曉星光大道紅毯主持人。金馬御用紅毯女王楊千霈將第12度扛下重任，搭檔曾任金馬遞獎大使的徐鈞浩，雙雙迎接每一位踏上紅毯的優秀電影人。楊千霈笑稱自己是金馬學姊，大方分享主持經驗，舒緩學弟的緊張情緒。首度擔任紅毯主持的徐鈞浩更興奮表示：「接到消息那刻高興到模糊，覺得備感榮耀，非常期待和影人們交流！」

為了宣告典禮即將來臨，兩位紅毯主持人日前合體，以摩登復古的造型俏皮登場，拍攝宣傳影片。兩人甫見面就充滿火花，徐鈞浩邊拍邊把握時機請教主持心法，楊千霈不藏私傳授之餘，也不忘發揮學姊霸氣，頻頻激發學弟，趁機培養默契。

楊千霈說，金馬選擇徐鈞浩一點都不令她意外，兩年前在「金馬會客室」節目中初相見，就已對他留下深刻印象。她評價搭檔：「對電影非常有想法，完全感受到他的熱情，加上口條又好，搭檔主持不需擔心！」徐鈞浩更向前兩屆主持人大鶴及劉冠廷喊話，期許自己要比他們主持得更好。

為金馬頒獎典禮暖身的星光主持宣傳片裡，楊千霈與徐鈞浩自片場暗處緩緩走進聚光燈下，輪流訴說自己和金馬的緣分，也傳遞對電影、影人及影迷的愛。寥寥數語，暗藏深厚感情，亦象徵金馬的傳承與提攜，溫暖動人。第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日在台北國父紀念館舉行，10月5日公布本屆金馬獎入圍名單。觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出。