外交部製作國慶日宣傳影片出大包，把「玉山變成了阿爾卑斯山」，中廣董事長趙少康痛批，蔡政府各部會一年編列高達18.6億宣傳預算的同時，竟然連國慶宣傳影片的玉山都弄錯，還翻成10幾種語言在國際間發布，把「愛台灣」當獨家用的政黨，竟然連「護國神山」都搞錯，浪費人民納稅錢還成國際笑柄，大內宣洗腦洗出腦洞。

趙少康表示，這項宣傳標案的審查委員包括外交部發言人歐江安等高階官員，一個資本額才100萬、名不見經傳的公司，竟能透過限制性招標承接這種攸關國格的重要企劃外包。請外交部說明這家廠商可以連續三年取得限制性標案的審查標準，到底有沒有私相授受？是不是又跟「卡神」一樣，有關係就財源廣進。

趙少康認為，政府宣傳預算越編越多，加大洗腦力道，我們繳稅給政府，難道就是用來洗腦自己？蔡政府將預算撒錢給綠色媒體、側翼，圍剿在野黨，封殺反對意見、破壞民主、帶壞風氣、搞壞網路社群的先例多不勝數，我請小編們整理去年民進黨「大內高手」的先例，讓納稅人知道18點6億的血汗錢究竟會花到哪。

趙少康強調，毛澤東說「要注重宣傳，以宣傳贏得人心」這句話，被共產黨奉為圭臬，又由民進黨發揮得淋漓盡致，大家以「綠共」稱呼民進黨，真是一點都不冤枉。我要求主計總處及審計部應確實公佈這18.6億元都包給了哪些媒體？除了這18.6億，還編了多少其他的文宣預算？又都給了誰？