宜蘭縣政府爭取前瞻全國水環境改善計畫，獲得經濟部水利署、交通部觀光局補助「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善計畫」，其中一項子計畫是在宜蘭河畔設置大型陶雕壁畫作品，名為「西堤晚眺」的作品今天（4日）在立法院長游錫堃、宜蘭縣長林姿妙等人的見證下正式發表。

縣府工商旅遊處表示，縣府與彰化師範大學美術系教授陳世強合作，參考1904年「台灣堡圖─宜蘭」及1945年「美機航照圖」，並對照早期地景樣貌，完成尺寸約為6公尺寬、30公尺長的陶雕壁畫。

陶雕壁畫以《宜蘭縣志》列為18勝之一的「西堤晚眺」命名，作品共6510片陶板組合而成，每片陶板歷經20道工序，耗時1年製作完成，壁畫內容呈現20世紀初宜蘭河中游與宜蘭舊城的記憶圖像，堪稱是宜蘭版的清明上河圖。

今天游錫堃與林姿妙等人拼貼「西堤晚眺」陶板，讓壁畫完整呈現，正式對外發表，縣府表示，陶雕壁畫增添宜蘭河濱公園的文史導覽效益，也為宜蘭留下可貴的藝術文化資產。