倫元投顧分析師陳學進表示，台股4日開高震盪走低，終場再度重挫162.54點作收，跌幅0.98％，收在16408.35點；櫃買指數亦同步下殺4.54點，跌幅2.26％，收在196.65點；三大法人進出方面，外資續賣31.11億元，投信買超11.44億元，自營商賣超24.39億元，惟外資法人於台指期續買1881口多單，累計淨空單部位為11157口，心態轉趨謹慎保守。

台股4日表現仍相對虛弱，主要是受到大陸「限電」風暴、美國聯準會（Fed）升息腳步加快二大因素衝擊，盤面僅少部分個股有所表現，其餘包括紡織、塑化、鋼鐵、航運及電子次產業族群等無一倖免。

市場信心已遭嚴重破壞，加上10日線、月線與季線等短中期均線皆呈蓋頭反壓，欲重拾市場信心、扭轉多方不利結構恐需時間，故在上述利空未消除前，預期加權指數仍有再下探「萬六」或年線位置區的風險。

加權指數今年下半年第一波下殺，是由7月15日的高點18034點，下殺至8月20日的16248點，合計大跌1786點；近期則是由6日最高點17633點起跌，若依型態等幅測量，滿足點約將落在15847點附近，投資人近期操作不可不慎。

個股方面，本周納入投資組合的寶碩，產業、量價結構處於向上趨勢，配合內外資法人大戶心態偏多，預期只要量價不失控，後市仍有續漲機會。

展望後市，雖台股短線探底危機未除，惟國內整體經濟表現仍穩定，暫時沒有泡沫化危機存在，一旦利空淡化後，大盤就能迅速止穩上漲。

選股方面，在利空淬煉底部的過程中，建議投資人鎖定部分股價已率先經過整理、籌碼沉澱、前景展望佳、營運具成長題材、有集團加持之個股。