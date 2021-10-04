證券分析師黃勇文表示，受大陸房地產巨擘恒大集團4日於香港股市無預警停牌影響，香港股市再度重挫；此外，市場也持續關注美國聯準會（Fed）貨幣政策，以及大陸限電政策是否對國內電子產業形成劇烈衝擊，「三大利空」同時壟罩，讓台股第四季展望蒙上陰影。

就技術面觀察，台股大盤前波低點為8月20日16248.08點，惟在權值股4日盤中未能提供關鍵支撐、貨櫃三雄股價步入空頭、外資又連續站上賣方下，都使加權指數維持弱勢格局，4日收盤更是下殺至16408.35點，預估回測前低的風險頗高，對台股後續走勢不利。

個股方面，本周納入投資組合的寶碩，受惠外資回補，股價4日攻上27.25元，創下歷史新天價。

展望後市，加權指數下檔僅剩16014.1點的年線，以及「萬六」大關扮演最大支撐，不過，台股現階段仍未見到止跌跡象，預期須等待價穩量縮，才有利後市反彈的展開。