啟發投顧分析師楊基政表示，台股4日續跌162點，以16408點作收，成交值2995億元，維持在月、季線下弱勢整理，與櫃買指數相繼失守200日均線，持股部位可率先減碼、保留現金。盤面上弱勢電子股持續破底外，貨櫃三雄萬海、陽明、長榮接連創下短期新低，形成尖頭反轉機會大，籌碼凌亂，已形成連環套，不建議搶短。

此外，智邦、璟德、華新科、國巨、奇力新、大立光、玉晶光、日月光、穩懋等產業弱勢指標股必須止跌，大盤才有反彈契機。至於本周納入投資組合的力肯，受惠8月營收成長高，股價經整理後仍有機會震盪盤堅。