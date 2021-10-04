楊宇騰日前拍攝新歌〈天使烏鴉〉MV。 （泓康天下娛樂文創提供）

楊宇騰在新歌〈天使烏鴉〉MV化身「黑白天使」，為了主視覺「翅膀」，團隊橫跨倫敦、鄭州、台灣三地訂製，原來因為疫情關係，原本在倫敦訂做高級羽毛翅膀在轉運時遇到時間延遲，團隊只好緊急跟大陸鄭州的羽毛工廠訂做真實羽毛翅膀，沒想到出貨當天竟遇鄭州大水災而取消貨運，最後輾轉求助台灣專業道具師傅，在有限的10天內趕出了一黑一白的道具翅膀。沒想到在拍完MV後，倫敦及鄭州訂製的翅膀又在同一個時間送抵台灣，如此一波三折讓楊宇騰開玩笑說「真是史上飛最遠」的翅膀。

〈天使烏鴉〉由楊宇騰填詞譜曲，歌詞中的「天使」與「烏鴉」比喻原本懷抱夢想的人，因現實打擊而失去信心，為了保護自己武裝起來，長出黑色翅膀成了憤世嫉俗的「黑天使」。楊宇騰在MV裡一人分飾兩角，象徵內心光明與黑暗面衝突，他肩負五公斤訂製翅膀在森林中奔跑，看似優雅入鏡實則是負重訓練，讓他大嘆：「落難天使不好當！」

被問如果現實生活真的有翅膀，他最想飛到哪裡？楊宇騰表示：「如果真的有大翅膀能安全地飛翔的話，想試看看從台北101飛下去，然後沿途看風景一路飛去日本。不過我有懼高症，有翅膀應該不會怕吧？」已經2年沒回日本的他，計畫宣傳期告一段落後，將飛回家鄉陪伴家人並且接種疫苗。